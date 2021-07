Lawrence Visser fluit voetbalseizoen op gang, ook deze scheidsrechters komen dit weekend in actie

Op vrijdag 23 juli 2021 opent de Belgische competitie met een topper tussen Standard en KRC Genk. De referees voor de eerste speeldag zijn alvast bekend.

Het is Lawrence Visser die het voetbalseizoen op gang mag fluiten, want hij is door de Belgische voetbalbond aangesteld voor Standard - Genk.

Jan Boterberg mag het eerste voetbalweekend afsluiten met STVV - Gent, tussendoor komen nog zeven referees in actie.

Nicolas Laforge is aangeduid voor de pittige streekderby tussen Mechelen en Antwerp, het volledige overzicht via de sociale media.