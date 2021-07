OFFICIEEL Cercle Brugge lijft twee spelers van zusterclub Monaco definitief in

Cercle Brugge neemt twee 21-jarige spelers over van zusterclub AS Monaco. Het gaat om Edgaras Utkus en Boris Popovic.

Eind vorig seizoen trok de technische staf van Cercle, onder leiding van coach Yves Vanderhaeghe en technisch directeur Carlos Aviña, naar Monaco om er onder meer training te geven aan de talentvolle jongeren van AS Monaco. Met Boris Popovic en Edgaras Utkus kregen er twee spelers de kans om de groen-zwarte voorbereiding op het nieuwe seizoen met de A-kern van Cercle te starten. Het duo heeft de technische staf tijdens de voorbije 6-weken nu overtuigd. Beide spelers komen definitief over van AS Monaco en tekenden een contract bij Cercle Brugge.

Boris Popovic is een rechtsvoetige centrale verdediger (1,89m) en tevens belofte-international bij Servië. Sinds 2017 komt Popovic uit voor de jeugd van AS Monaco, nadat hij eerder ook al voor FC Tours speelde. Popovic tekende een contract tot juni 2022 bij Cercle, met de optie op een bijkomend seizoen nadien.

Edgaras Utkus is op zijn beurt een centrale middenvelder van 1m90. Utkus, een Litouwer, maakte op 15 november 2020 z’n debuut voor de A-ploeg van Litouwen in een vriendschappelijk duel tegen Faeröer (2-1 winst). Enkele dagen later stond Utkus in de Litouwse basiself voor het UEFA Nations League duel tegen Wit-Rusland (2-0 verlies). Edgaras Utkus komt sinds 2018 voor Monaco uit en ondertekende nu een overeenkomst bij Cercle tot juni 2023, met de optie om de overeenkomst nadien met één seizoen te verlengen.