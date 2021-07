📷 OFFICIEEL Jere Uronen verlaat Racing Genk voor Brest

Racing Genk bevestigt het vertrek van Jere Uronen naar het Franse Brest.

Het is eindelijk officieel. Jere Uronen verlaat na vijf seizoenen Racing Genk en speelt vanaf nu voor het Franse Brest.

De transfer hing al een tijdje in de lucht, maar was nog altijd niet officieel. Even kwam er zelfs mogelijk een kink in de kabel, want Brest ging ook bij de Buffalo's lang op zoek naar een mogelijke vervanger mocht de overgang van Uronen niet lukken.

Uronen tekende een contract voor drie seizoenen bij de Franse club. Bij Genk had hij nog een overeenkomst voor één seizoen. In de supercup tegen Club Brugge speelde Uronen nog een klein half uur mee, als afscheid. Hij scoorde daarin een fraaie goal.