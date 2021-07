📷 OFFICIEEL KV Oostende haalt Duitse jeugdinternational van Hoffenheim binnen

Na een succesvolle testperiode vervoegt de 21-jarige Duitser Alfons Amade van Hoffenheim de kern van KV Oostende.

Alfons Amade is een Duitse jeugdinternational die alle jeugdreeksen van Hoffenheim doorliep. Hij tekende in Oostende een contract tot en met 2024, met de optie voor een extra jaar.

"In het seizoen 2019-2020 werd hij nog uitgeleend aan Braunschweig maar vorig seizoen debuteerde hij in de Bundesliga tegen Eintracht Frankfurt. Ook Europees kwam hij één keer in actie, in december jongstleden tegen AA Gent. Tegen Manchester City maakte hij ook deel uit van de kern", staat bij de kustploeg te lezen.

"Amade speelde in de jeugdreeksen veelal als rechtsachter maar de laatste seizoenen wordt hij vooral uitgespeeld als centrale middenvelder, als echte box to box speler. Op die positie speelde hij ook al met KVO in de oefenmatch tegen Amiens."

Gauthier Ganaye is blij met het contract voor Amade. “Alfons is een zeer energieke speler en past daarom perfect in onze speelstijl. Tijdens z’n proefperiode overtuigde hij ons niet enkel van z’n voetbalkwaliteiten maar ook van zijn voorbeeldige mentaliteit. Zijn polyvalentie is natuurlijk ook een enorm pluspunt. Ik kijk er echt naar uit om Alfons in onze kleuren te zien. Verder zijn we nog bezig om onze kern nog uit te breiden. Zeker in de aanval komt er nog versterking bij.”