OFFICIEEL OH Leuven huurt ervaren verdediger van Racing Genk

De 30-jarige Sébastien Dewaest verdedigt tot het einde van het seizoen de kleuren van OH Leuven. De centrale verdediger ligt nog twee jaar onder contract bij KRC Genk, waarmee hij in 2019 de landstitel en de Supercup veroverde.

Sébastien Dewaest heeft ervaring zat in 1A. Racing Genk leende hem in de terugronde van het afgelopen seizoen uit aan het Franse Toulouse.

Sinds 2015 ligt Dewaest onder contract bij de Limburgers. "Begin vorig seizoen raakte Dewaest zowel zijn kapiteinsband als zijn basisplaats kwijt onder Hannes Wolf", schrijft OHL op zijn website over hun nieuwe aanwinst.

Wim De Corte, technisch directeur bij OH Leuven, is blij met de komst van Dewaest. “Met Sébastien Dewaest halen we een echte leider in huis. Zowel op als naast het veld neemt Sébastien steeds het voortouw. Hij brengt ook een brok ervaring mee in het hart van onze verdediging, want speelde zo’n 200 wedstrijden in de Jupiler Pro League.