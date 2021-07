Peter Verbeke over de ambities van Anderlecht: "Ik lees dat we opnieuw voor de titel meedoen? Wel ..."

Peter Verbeke heeft al heel wat straf transferwerk geleverd bij RSC Anderlecht. Rest de vraag: tot welke ambities zal dat leiden?

"Ik heb al gelezen dat Anderlecht opnieuw voor de titel zal meedoen", aldus Verbeke in Sport/Voetbalmagazine.

Europa League

"Wel, ik zie dat niet zo. We zijn de ploeg aan het herstructureren in een sneltempo", tempert hij de verwachtingen.

Europees voetbal halen via play-off 1 is de hoofdbetrachting van Anderlecht dit seizoen. "We willen naar de Europa League."