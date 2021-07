Veel lof voor Hugo Siquet: "Buitenlandse interesse, maar hij zal kiezen voor speelminuten"

Beloftenbondscoach Jacky Mathijssen volgt Hugo Siquet van Standard op de voet op en ziet hem de juiste keuzes in zijn carrière maken.

Mathijssen hoopt dat Siquet komend seizoen kan bevestigen. “Siquet geniet nog buitenlandse interesse. Hij heeft het vorig seizoen fantastisch gedaan en beschikt over het juiste profiel voor het systeem dat we met de nationale ploegen spelen”, zegt Matthijsen aan HBVL.

Tegen Kazachstan presteerde Siquet heel sterk aldus Matthijsen. “Als bondscoach hoop ik uiteraard dat hij die lijn kan doortrekken. Het is een verstandige jongen die zijn keuze niet zal baseren op de grootsheid van een bepaalde club, maar zeker ook aan speelgelegenheid zal denken.”

Ook Balikwisha moest keuzes maken en deed dat ook. “Over de manier waarop zijn vertrek tot stand gekomen is, laat ik mij niet uit. Maar hij kreeg kritiek omdat hij Antwerp boven Club Brugge prefereerde, maar uiteindelijk was dat een keuze voor minuten. In Kazachstan heb ik ook gezien dat die twee enorm trots waren om erbij te zijn en superintens meeleefden. Daar maak ik me dus niet heel veel zorgen over.”