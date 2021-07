Lamkel Zé is er nu echt een spelletje van aan het maken met nieuwe instagramvermelding in de hoofdstad

Het gaat van kwaad naar erger met Didier Lamkel Zé bij Royal Antwerp FC. Hij is het op de spits aan het laten lopen en maakt er echt een spelletje van, zo lijkt het toch alvast.

Didier Lamkel Zé werkt zich meer en meer in nesten bij The Great Old. De Kameroener heeft nog een contract tot 2023, maar wil koste wat kost vertrekken.

Nadat hij al heel wat gekke posts deed via de sociale media en ook al dreigde met de wet van '78 heeft hij nu opnieuw van zich laten spreken.

Brussel

In een nieuwe post vanuit de wagen laat hij duidelijk merken dat hij in Brussel is. Om bij Anderlecht te tekenen?

Hij liet al meermaals uitschijnen graag naar paars-wit te willen, maar de hoofdstedelingen lijken niet meteen geïnteresseerd.