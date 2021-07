OFFICIEEL: Paul-José Mpoku gaat in de Turkse competitie aan de slag

Paul-José Mpoku heeft een nieuwe uitdaging beet. De ex-aanvallende middenvelder van Standard verlaat Al-Wahda FC en gaat in de Turkse competitie bij Konyaspor aan de slag.

Paul-José Mpoku heeft zijn transfer zelf bekendgemaat op Instagram. Zo is hij in de tenue van Konyaspor te zien. Sinds januari 2020 speelde Mpoku voor Al-Wahda nadat hij was vertrokken bij Standard, maar het avontuur was dus van korte duur.

Mpoku heeft dus een verleden in de Jupiler Pro League, want hij speelde maar liefst 224 voor Standard. Daarin scoorde hij 45 doelpunten en gaf hij 38 assists voor de Rouches.