OFFICIEEL: Standard haalt spits op bij ... PSG

Standard de Liège was al eventjes op zoek naar een nieuwe spits en lijkt die nu mogelijk gevonden te zullen hebben.

Daniel Labila is de nieuwe spits van Standard, al gaat hij in eerste instantie aansluiten bij de beloften van de Rouches.

𝘽𝙞𝙚𝙣𝙫𝙚𝙣𝙪𝙚 𝘿𝙖𝙣𝙞𝙚𝙡



NEWS | Daniel Labila 🇫🇷🇨🇩 arrive du PSG pour renforcer notre équipe U21 ! 🔴⚪️



NEWS | Daniel Labila 🇫🇷🇨🇩 komt over van PSG om onze U21 te versterken ! 🔴⚪️

De 18-jarige aanvaller was einde contract bij PSG, waar hij in de jeugdreeksen uitkwam en de nodige ervaring opdeed.

Nu kiest hij voor een avontuur in Luik. Labila is een centrumspits uit Frankrijk met Congolese roots, nu gaat hij in Luik een doorbraak forceren.