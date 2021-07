Opsteker voor Club Brugge in aanloop naar seizoensbegin: kiplekkere sterkhouder opnieuw op training

Club Brugge is klaar om te strijden voor een derde opeenvolgende titel. Daartoe zullen alle spelers van belang zijn.

In aanloop naar de seizoensopener is er alvast goed nieuws over een sterkhouder, want woensdag was er een extra speler op training.

Ruud Vormer was na een hoogrisicocontact een tijdje gebonden aan een quarantaine, al voelde hij zich naar eigen zeggen kiplekker.

Besmet was hij uiteindelijk niet, sinds woensdag staat hij opnieuw op het trainingsveld. Een opsteker voor blauw-zwart in aanloop naar het nieuwe seizoen.