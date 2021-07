KV Oostende verzwakt? "Team staat sterker dan vorig seizoen"

Een seizoen bevestigen is altijd een lastige opgave, nu luidt de vraag of KV Oostende deze mythe binnenkort doorprikt? De Kustboys lieten verschillende spelers gaan en ook het vertrek van goudhaantje Arthur Theate hangt nog steeds in de lucht. Van zenuwen is weliswaar geen sprake.

Alexander Blessin zal het huzarenstukje van vorig seizoen willen herhalen, al zal hij dat met heel wat nieuwe jongens moeten doen. Volgens Gauthier Ganaye, sportief directeur, wordt er dit seizoen opnieuw champagnevoetbal aan de kust gespeeld. “Ik durf zeggen dat het team sterker staat dan vorig seizoen op hetzelfde moment”, klinkt het alvast ambitieus op de clubkanalen. “Verschillende spelers zullen het seizoen anders aanvatten. Kijk maar naar de manier waarop Jack Hendry en Max D’Arpino zich het voorbije seizoen hebben ontplooid. Veel spelers waren vorig seizoen nog niet klaar, nu wel.” KV Oostende blijft zoeken naar mogelijke versterkingen, maar zit ook met het mogelijke vertrek van Arthur Theate in het achterhoofd. De 21-jarige verdediger ontpopte zich tot seizoensrevelatie en wekt nu concrete interesse van Bologna. “Als bijvoorbeeld een Engelse club komt die vijf miljoen euro voor speler X biedt, dan brengen we hem persoonlijk over de plas. Alles hangt af van vraag en aanbod. De kans dat Theate vertrekt is bestaande, maar met Zech Medley hebben we al een vervanger in huis.”