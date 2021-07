KVO-aanwinst toont zich ambitieus: "Ik hoop op een dag in de Champions League te spelen"

KV Oostende moet het na zijn boerenjaar doen zonder een pak sterkhouders die vertrokken zijn. Met Kenny Rocha Santos hebben ze wel een vervanger voor Andrew Hjulsager al binnengehaald. En die is ambitieus.

De Kaapverdische international moet de spelmaker worden. "Of ik druk voel? Helemaal niet. Waarom zou ik mezelf dat aandoen? Ik wil graag Hjulsagers statistieken verbeteren, maar het is niet omdat hij zus of zo speelt, dat ik precies hetzelfde zal doen. Ik ben ik, hij is hij", zegt de van Nancy overgekomen middenvelder in HLN.

De 21-jarige Rocha Santos wil doorgroeien bij KVO. "Ik hoop op een dag Champions League te kunnen spelen. Dat heb ik zelf in de hand. Alleen door goed te spelen en hard te werken, kan ik er geraken. In januari hoop ik er alvast bij te zijn als Kaapverdië naar de Africa Cup trekt."