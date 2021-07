Groep F zorgt voor heel wat spektakel op Olympische Spelen: 32 doelpunten in 4 wedstrijden

Spektakel in Groep F op de Olympische Spelen. In de eerste groepswedstrijden werd er al heel wat gescoord, want Brazilië won met 5-0 van China en Nederland met duidelijke 10-3 cijfers van Zambia, maar ook in de tweede groepsmatchen werd de weg naar het doel vlot gevonden. Zo speelden Zambia en China gelijk in een echt spektakelstuk. Het werd 4-4 tussen beide ploegen. Ook Nederland en Brazilië maakten er in de topper een aangename wedstrijd van. De wedstrijd eindigde op 3-3.