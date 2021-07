Lierse Kempenzonen verliest oefenwedstrijd met duidelijke cijfers van het Nederlandse Willem II

Lierse Kempenzonen heeft vandaag geen vertrouwen kunnen tanken met het oog op het nieuwe seizoen in 1B. De Belgische club verloor namelijk met 4-1 van het Nederlandse Willem II. Jens Naessens zorgde voor het doelpunt voor Lierse Kempenzonen.

Lierse Kempenzonen kende een moeilijke middag tegen Willem II. Bij de rust was het nog maar 1-0 na een doelpunt van Wriedt, maar in de tweede helft volgden de doelpunten elkaar in een sneltempo op.

Kabangu, Koehn en Yeboah zorgden in de tweede helft snel voor een 4-0 tussenstand. In de slotfase kon Lierse Kempenzonen nog een eerredder maken via Jens Naessens. Toch is deze nederlaag geen ideale voorbereiding met het oog op het nieuwe seizoen in 1B.