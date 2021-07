Manchester United is van plan om nog lang met Solskjaer door te gaan: contractverlenging is officieel

Solskjaer krijgt dus het volle vertrouwen van de directie, ondanks dat hij sinds 2018 aan het roer staat en nog geen prijs pakte. Maar vorig seizoen werd United wel tweede achter stadsgenoot City. Hij is de langstzittende trainer van de Mancunians sinds Sir Alex Ferguson. David Moyes, Louis van Gaal en Mourinho hielden het niet lang vol op Old Trafford.

"We hebben een elftal met een goede balans opgebouwd, met spelers die hongerig zijn en successen willen boeken", zegt hij op de clubwebsite. "We zijn klaar voor de volgende stap. Manchester United wil de grootste prijzen willen en daar streven we naar."

