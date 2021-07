Philippe Clement over mercato: "Zij zijn onze beste transfer" en "Door die beslissing meer miljoenen voor Kossounou"

Club Brugge is stilaan klaar voor het begin van de competitie. Maar ze willen zich met oog op de Champions League in september de komende weken wel nog gaan versterken. Philippe Clement heeft alvast over een aantal heikele thema's gesproken.

Zo is er de uitgaande deal van Odilon Kossounou, voor liefst dertig miljoen euro. “Tegen Genk bewees hij dat hij ook op het middenveld kan spelen”, aldus Clement daarover tegen Het Nieuwsblad. Fans “Ik vond dat goed voor zijn ontwikkeling. Daardoor heeft Leverkusen er op het einde van de rit nog meer geld tegenaan gegooid. We konden niet anders dan hem laten gaan.” De beste transfer voorlopig? “Dat zijn sowieso onze fans”, aldus nog Clement. “Ze stonden heviger dan ooit tegen Genk, dat belooft. Het hart van het voetbal is terug en daar ben ik heel blij om. Hopelijk zit het stadion straks weer helemaal vol.”

Lees ook... Club Brugge vermijdt blamage in minuut 103 en speelt gelijk in openingswedstrijd tegen Eupen