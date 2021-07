'Manchester United maakt juiste beslissing en haalt Varane met héél grote korting weg bij Real Madrid'

Raphaël Varane staat op een zucht van een transfer naar Manchester United. De soap bleef aanslepen, maar de seizoensfinale komt héél dichtbij. En dat is vooral goed nieuws voor Manchester United.

Manchester United hield namelijk lange tijd het been stijf. Real Madrid vroeg tachtig miljoen euro voor Raphaël Varane, maar uiteindelijk moet De Koninklijke inbinden.

The Red Devils betalen volgens de Spaanse media uiteindelijk een slordige veertig miljoen euro. Varane - die in Spanje zijn laatste contractjaar zou ingaan - tekent op Old Trafford een deal voor vier seizoenen.