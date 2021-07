Einde van een tijdperk? 'Dries Mertens bezig aan laatste seizoen bij Napoli'

Dries Mertens werd na het EK geopereerd aan de linkerschouder en is momenteel volop bezig met zijn revalidatie. De Rode Duivel kreeg een stevige domper te verwerken, want hij staat wellicht nog enkele maanden aan de kant. Daarnaast zou het ook weleens zijn laatste seizoen bij Napoli kunnen zijn.

De clubdokters van Napoli hoopten hem klaar te stomen voor de aanvang van het nieuwe seizoen, dat op 22 augustus van start gaat met een thuiswedstrijd tegen promovendus Venezia. Kersvers trainer Luciano Spalletti kreeg te horen dat hij het veel langer moet doen zonder zijn aanvaller.

Want volgens Italiaanse media zal Dries Mertens voor oktober nog niet in actie komen. Meer zelfs, Il Mattino onthult dat dit wellicht zijn laatste seizoen bij Napoli zal zijn. Het contract van de Rode Duivel in Napels loopt in de zomer van 2022 ten einde, al is er ook nog een optie om zijn overeenkomst met een jaar te verlengen.

Daar zou het dus niet van komen. De 34-jarige Leuvenaar zou bezig zijn aan zijn laatste seizoen in de Serie A en heeft aangegeven zin te hebben in een avontuur in de MLS. Onder meer Inter Miami staat te popelen om hem over te nemen.

Dries Mertens streek in 2013 in Napels neer. Sindsdien kwam hij 360 wedstrijden in actie voor de Azzurri. Daarin scoorde hij 135 keer en kroonde hij zich tot clubtopschutter aller tijden.