Manchester United kondigt zelf deal aan met Real Madrid en haalt Varane naar Engeland

Manchester United laat op de sociale kanalen weten dat er en akkoord is met Real Madrid op clubniveau. Het gaat wellicht om een bedrag tussen veertig en vijftig miljoen euro.

The Red Devils hadden al langer een akkoord met Raphaël Varane. De Franse verdediger moet de medische proeven afleggen vooraleer hij effectief zal tekenen.

𝗕𝗼𝗻𝘀𝗼𝗶𝗿, 𝗥𝗲𝗱𝘀 👋



We have agreed a deal in principle for the transfer of @RaphaelVarane to United! 🔴⚪️⚫️#MUFC