'Batshuayi slaat deur bij Chelsea achter zich dicht en kiest voor opvallende bestemming'

Michy Batshuayi moét vertrekken bij Chelsea FC. De aanvaller lijkt ondertussen een oplossing gevonden te hebben. Al is die oplossing allerminst voor de hand liggend.

The Sun weet dat Michy Batshuayi in Turkije zal gaan voetballen. Batsman verkoos een club uit één van de topcompetities, maar na de tegenvallende uitleenbeurten van de voorbije seizoenen was er weinig interesse.

Trabzonspor gooit nu een reddingsboeg. Chelsea en de Turkse subtopper praten momenteel over de cijfers, maar Chelsea beseft zelf heel goed dat ze weinig moeten verwachten voor de aanvaller die aan het einde van het seizoen transfervrij is.