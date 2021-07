Twaalf jaar geleden de dag dat alles veranderde bij Manchester City

Exact twaalf jaar geleden vond een achteraf gezien cruciale dag in de geschiedenis van Manchester City plaats: het legde 38 miljoen Britse pond op tafel om Sergio Agüero te kunnen overnemen van Atletcio Madrid. De start van een uiterst succesvolle periode.

De verhoogde ambities bij Manchester City hadden zich wel al een klein beetje in succes vertaald: het had net de FA Cup gewonnen en was derde geëindigd in de Premier League. Echt doorstoten naar de absolute top lukte echter nog niet. Tot Sergio Agüero werd binnengehaald. De Argentijnse spits ontpopte zich tot publiekslieveling en was de man die vaak het verschil maakte. De rest is geschiedenis.

ON THIS DAY: In 2011, Man City signed Sergio Agüero from Atletico Madrid for £38m.



👕 390 games

⚽ 260 goals

🏆 15 trophies



He has won the Premier League more times than any other South American in the competitions history (5). pic.twitter.com/tSiN3Wkfi3 — Squawka Football (@Squawka) July 27, 2021

Liefst 390 wedstrijden speelde Agüero voor Manchester City. In die wedstrijden vond hij liefst 260 keer de weg naar doel. Met die doelpunten hielp Agüero Man City in totaal aan vijftien trofeeën. Daar zitten ook vijf landstitels bij.

Geen enkele Zuid-Amerikaanse voetballer werd ooit zoveel keer kampioen in de Premier League. Bij zijn debuut tegen Swansea scoorde Agüero meteen twee keer in een invalbeurt van een half uurtje. Zijn meest bekende treffer was uiteraard het doelpunt dat in 2012 de titel opleverde tegen QPr. Na tien jaar City keerde Agüero terug naar La Liga: dit seizoen komt hij uit voor Barcelona.