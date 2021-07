'Waasland-Beveren en Duitse verdediger op mekaar uitgekeken'

In januari ging Waaasland-Beveren in China transfervrij een Duitse verdediger ophalen in de hoop om de defensieve problemen op te lossen en het behoud in 1A te bewerkstelligen. Het is bekend hoe dat is afgelopen. Het lijkt er dan ook op dat de wegen van Bastians en de Waaslanders zullen scheiden.

Felix Bastians ondertekende bij Waasland-Beveren een contract tot het einde van het seizoen 2021-2022. In een seizoen 1B lijkt Bastians echter weinig zin te hebben. Volgens Het Laatste Nieuws is de Duitser uit op een terugkeer naar zijn thuisland. Werken aan onderlinge overeenkomst Bastians is inmiddels 33 en wil wellicht de laatste jaren van zijn carrière dicht bij huis doorbrengen. Bij Waasland-Beveren zouden ze ook niet kost wat kost Bastians willen behouden. Club en speler zouden dan ook met mekaar in overleg gaan om samen een oplossing uit te dokteren. Bastians speelde eerder in eigen land al voor Freiburg, Hertha en Bochum. Aan zijn tweede passage in Bochum kwam een einde in januari 2018. Toen vertrok Bastians naar China.