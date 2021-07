Brüls, een zeldzaamheid in België: "Zoals Tielemans, die kon dat ook"

Christian Brüls bezorgde STVV afgelopen weekend de drie punten met een heerlijke trap. En het is niet dat de hoogblonde middenvelder daarmee aan zijn proefstuk toe was. Hij maakte er wel al meer. Ex-ploegmaat Frank Boeckx weet uit ervaring wat het betekent als Brüls aanlegt...

Boeckx speelde met Brüls samen bij AA Gent “Als keeper ben je niet op je gemak als Christian de bal heeft”, zegt hij in HBvL. “Hij is perfect tweevoetig, waardoor je nooit weet wat hij gaat doen. Je kan ook niet aan verdedigers meegeven op welke voet ze druk moeten zetten."

Zulke tweevoetigheid is zeldzaam. “Als die bal zondag voor zijn rechter was gevallen, hing de bal ook in het net. Van nature tweevoetige spelers vind je bijna niet in België. Youri Tielemans, dat was ook zo'n zeldzaam geval. Ook die kon met veel flair en ogenschijnlijk moeiteloos met beide voeten trappen."