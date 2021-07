Liefde serieus bekoeld: "Als Hugo ooit terugkeert naar Standard, is het om hun netten bol te zetten"

Hugo Cuypers mag eindelijk zijn kunstjes laten zien in België. De nu 23-jarige spits verhuisde vier jaar geleden naar Griekenland, maar werd nu opgepikt door KV Mechelen. En dat lijkt wel een goed huwelijk te worden.

Cuypers werd opgeleid bij Standard, maar vertrok daar op zijn 19de. Even was er sprake van een terugkeer, maar dat werd gedwarsboomd door een bestuurslid van de Rouches. "Wij hebben de geruchten over een terugkeer naar Standard ook opgevangen", zegt vader Yves in S/V Magazine. "Mijn vrouw en ik hebben Hugo meteen gezegd dat hij het hoofdstuk Standard definitief moest afsluiten. Als hij er ooit terugkeert, dan is het om de netten van hun doelman bol te zetten."

Cuypers koos voor een atypisch parcours. In 2017 tekende hij bij de Griekse tweedeklasser Ergotelis en daarna werd hij zowel door AEK Athene als Olympiacos het hof gemaakt. De Griekse recordkampioen trok uiteindelijk aan het langste end.

"Ik ben misschien niet subjectief, maar ik ken weinig spelers van zijn leeftijd die met zoveel overtuiging zulke fysieke en sportieve obstakels te boven zijn gekomen", aldus Yves Cuypers. "Van jongs af heeft hij voor zichzelf een weg uitgestippeld en daar moest alles voor wijken."