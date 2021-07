Binnenlandse Zaken wil dat veiligheidsagenten de controles doen, ondoenbaar volgens Pro League: "Dat worden wachtrijen van twee uur..."

Gisteren werd al duidelijk dat het vrij moeilijk wordt om tegen 13 augustus over te gaan naar volle stadions. Er is immers de vraag wie de toeschouwers gaat moeten controleren. Als dat niet mag gebeuren door stewards, zijn we er lang niet.

Met de coronapas zouden fans die volledig gevaccineerd zijn, hersteld zijn van een besmetting of een negatieve PCR-test jonger dan 72 uur hebben afgelegd het stadion zonder problemen in mogen. Maar Binnenlandse Zaken lijkt op dit moment niet geneigd om de controle daarvan te laten doen door de steward. "Daar zijn momenteel veel vragen over", bevestigt Stijn Van Bever, woordvoerder van de Pro League, in HLN. "Als dat daadwerkelijk beveiligingsagenten moeten zijn, dan is dat onbetaalbaar voor de clubs. Op die manier krijg je wachtrijen van twee uur of langer. Het Covid Safe Ticket is een goed concept, maar het moet ook doenbaar zijn. Denk maar aan de F1-wedstrijd Spa-Francorchamps, waar 65.000 fans op afkomen. Hoeveel beveiligingsagenten heb je nodig? 100 of 200? Anders wordt dat drie dagen aanschuiven…”.