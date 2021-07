Anderlecht-target kan nu ook naar Benfica: paars-wit zo goed als kansloos

Anderlecht hield het dossier van Gyrano Kerk nog nauwlettend in het oog, maar de flankaanvaller/spits heeft nog meer interesse opgewekt. Het Portugese Benfica heeft ook zijn oog op hem laten vallen.

Anderlecht deed al een bod van vier miljoen op Kerk, maar kreeg een duidelijke 'njet' van FC Utrecht. De vraag is of de Nederlanders hem gaan kunnen houden, want er wordt nu ook gewag gemaakt van doorgedreven belangstelling van Benfica.

De Portugese topclub zou hem via een speciale constructie naar Lissabon willen halen. Ze zouden hem eerst huren, maar wel met een verplichte aankoopoptie. Bij Utrecht hebben ze echter liever het geld direct in handen. Anderlecht wil trouwens zijn bod niet meer verhogen en richt zijn pijlen op andere spelers. Het zou nog een tijdje kunnen duren vooraleer de gewenste spits landt in Brussel.