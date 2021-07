CEO STVV stelt fans gerust na supportersvergadering: "Tegen eind augustus nieuwe spelers"

Takayuki Tateishi, de Japanse CEO van STVV, zat vorige week samen met een delegatie van de STVV-fans. Het uitblijven van inkomende transfers blijft een doorn in het oog voor hen.

Op de clubwebsite kwam STVV met een verslag van deze supportersvergadering naar buiten. Een van dé topics was de transferpolitiek van STVV. De fans zijn ongerust omwille van het uitblijven van inkomende transfers. Tateishi, de CEO van STVV, erkent dat er nog werk aan de winkel is en stelt de fans gerust: tegen eind augustus zullen de nodige versterkingen ingelijfd worden.

Lees hier het uittreksel van het verslag:

Veel fans hebben hun frustratie geuit over het feit dat er voor de eerste wedstrijd van het seizoen geen nieuwe spelers bij het team zijn gekomen. Het is belangrijk om te begrijpen dat de sportieve afdeling de noodzaak inziet om een paar versterkingen aan het team toe te voegen en er hard aan werkt om ze te vinden.



Er zijn echter enkele externe factoren die deze transferperiode vertragen. Ten eerste hebben veel teams, en zelfs spelers, gewacht op het einde van de grote toernooien (Euro 2020 en Olympische Spelen 2020) om stappen te zetten en zo nieuwe talenten te vinden. De vroege start van de Jupiler Pro League is ook een groot nadeel in de race om nieuwe spelers te contracteren. De financiële situatie, zoals eerder uitgelegd, dwingt niet alleen STVV maar bijna alle clubs om "voorzichtiger" te zijn. Dit leidt tot een verschil tussen de prijs die voor een speler wordt gevraagd en de prijs die de andere club bereid is te betalen, waardoor de onderhandelingen langer duren dan normaal.



Na de verlenging dit jaar van de contracten van Steve De Ridder, Jorge Teixeira, Stan Van Dessel, Mory Konaté, de verlenging van de uitleencontracten van Dimitri Lavalée en Junior Pius en de vaste aanstelling van Aboubakary Koita, erkent de Club dat er nog enkele aanvullingen nodig zijn. De communicatie met de coach over de spelers is gaande met betrekking tot de profielen. De huidige selectie bestaat uit 26 spelers (als iedereen gezond en beschikbaar is) en het is de bedoeling om tegen eind augustus nieuwe spelers toe te voegen.



De Club wilt een juiste balans vinden tussen het kopen van nieuwe spelers om het team direct te beïnvloeden en jongere spelers de kans te geven zich te ontplooien.