Zowat alle profclubs worden onderzocht door fiscus in nasleep van Propere Handen: miljoenen moeten worden betaald

In de nasleep van het grootschalige 'Propere Handen-dossier' is de Bijzondere Belastingsinspectie nu ook een onderzoek begonnen naar fraude in het voetbal. Zowat alle profclubs worden onder de loep genomen.

De Bijzondere Belastingsinspectie (BBI) kreeg inzage in alle dossiers van Propere Handen en startte 57 onderzoeken op, wist de krant De Tijd enkele weken geleden te melden. 11 miljoen euro Belastingontduiking, illegale commissies, vreemde fiscale constructies, ... Het lag allemaal op tafel ter onderzoek. Volgens Het Nieuwsblad zijn er ondertussen al heel wat onderzoeken - maar zeker nog niet alle - achter de rug. Daarbij moeten de clubs nu al 11 miljoen euro terugbetalen aan de fiscus.