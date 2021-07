Hakim Ziyech kan vertrekken naar Serie A

Ziyech kende een moeilijk seizoen. Hij kon af en toe zijn kwaliteiten laten zien, maar zat geregeld op de bank. Volgens The Sun zit zijn avontuur in de Premier League er daarom al op. AC Milan zou interesse hebben.

AC Milan wil hem huren, maar Chelsea prefereert een definieve transfer. De Londense club heeft het bod om Ziyech te lenen afgewezen.

AC Milan have reportedly been snubbed in their efforts to take Hakim Ziyech on loan - with Chelsea only willing to entertain permanent offers pic.twitter.com/2YlSgQzUL3