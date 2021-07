Nieuwe Manchester United-aanwinst neemt afscheid van Real Madrid-ploegmaats

Varane speelde sinds 2011 bij De Koninklijke en won er vier keer de Champions League. Hij was klaar voor een nieuw avontuur en dat heeft hij nu te pakken.

Hij zal komend seizoen geen ploegmaat meer zijn van Rode Duivels Thibaut Courtois en Eden Hazard.

👋 @raphaelvarane bid farewell to his @RealMadrid teammates. pic.twitter.com/xv0wgTxoYD

🤝 @raphaelvarane said goodbye to club president Florentino Pérez at #RMCity.#RealMadrid pic.twitter.com/6UdDJfUsUz