Nieuwe aanwinst van FC Barcelona lijkt helemaal zijn draai te vinden

Het huwelijk tussen Memphis Debay en FC Barcelona lijkt nu al een succes te worden.

Memphis Debay maakte deze zomer de overstap van Olympique Lyon naar FC Barcelona. Dit lijkt nu al een succes te worden. In zijn eerste wedstrijd voor FC Barcelona kon hij een penalty benutten en vanavond maakte hij zijn eerste veldgoal in Catalaanse loondienst.

In de 21ste minuut opende Memphis de score. De 27-jarige aanvaller werd door De Jong met een prachtige crosspass aangespeeld en de 0-1 stond op het bord. Een kwartier later verdubbelde Barcelona de score. Opnieuw had Memphis een belangrijke rol bij de treffer: De Oranje-international gaf de bal op fraaie wijze mee aan Griezmann, die vervolgens de assist gaf aan Yusuf Demir.