OFFICIEEL: Roman Yaremchuk verkast naar Benfica

Benfica maakte het nieuws zaterdag officieel: de Portugezen nemen Roman Yaremchuk over van AA Gent. De Oekraïner tekende een contract tot 2026 in Lissabon.

Met Yaremchuk verliest Gent haar speerpunt, maar het levert de Buffalo's wel de jackpot op. Benfica zou een transfersom van 20 miljoen betalen voor de 25-jarige Oekraïner, dat via bonussen nog een heel eind kan oplopen.

Roman Yaremchuk ondertekende een contract tot 2026 bij Benfica, waar hij ploegmaat wordt van Jan Vertonghen. Yaremchuk belandde in 2017 in Gent. In 152 wedstrijden voor de Buffalo's was Yaremchuk goed voor 61 doelpunten en 18 assists.