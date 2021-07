Siebe Schrijvers speelt halve thuismatch tegen Cercle Brugge: "Herinner die 3-0 nog goed"

Spelen in het Jan Breydelstadion, het zal voor Siebe Schrijvers altijd bijzonder blijven na een passage van 2,5 jaar bij Club Brugge.

OH Leuven trekt vanavond richting Jan Breydel voor het duel tegen Cercle Brugge. “Wanneer ik zaterdag het Jan Breydelstadion binnenwandel, zal ik zeker even terugdenken aan de fijne momenten die ik er beleefde met Club Brugge”, zegt Siebe Schrijvers in de aanloop naar de wedstrijd tegen Cercle Brugge op de website van OHL. “Ik woon nog steeds vlakbij het stadion, al verblijf ik ook heel vaak in mijn appartement in Leuven. Uiteraard is het voor mij persoonlijk net iets leuker om tegen Club Brugge te voetballen dan tegen Cercle. Tegen je ex-ploeg spelen, dat geeft toch nog een ander gevoel.”

Vorig seizoen verloor OHL op Cercle Brugge, iets dat blijven hangen is. “We zijn die wedstrijd nog niet vergeten. Vóór aanvang van die partij hadden we alle troeven in handen om een ticket af te dwingen voor Play-off 2. Daar lieten we het tegen tien man echt wel liggen. Ach, ondertussen zijn we begonnen aan een nieuwe campagne en hoeven we ook niet te lang stil te blijven staan bij die 3-0 nederlaag.”

Schrijvers hoopt op een totaal ander duel vanavond. “Er zal gevochten moeten worden. Ook de aanvallers zullen stevig in duel moeten gaan met de grote jongens achterin bij Cercle Brugge die kort op de man spelen. Cercle toonde eind vorig seizoen tegen ons dat het onder druk kan presteren. Wij kwamen toen overal te kort en lieten ons wegblazen door hun enthousiasme.”