'Club Brugge gaat hard: speler Barcelona op komst - op eigen verzoek'

Club Brugge wil er echt wel wat van maken in het nieuwe seizoen. Daartoe gaat het ook flink wat versterkingen aanwerven, of dat is toch de bedoeling.

Daarbij kijken ze nu ook naar Barcelona, vanwaar ze een speler gaan huren zo lijkt het toch als we Mundo Deportivo mogen geloven. Collado Álex Collado zou namelijk op weg zijn naar Jan Breydel. De 22-jarige rechtsbuiten komt vooral in actie bij Barcelona B. Hij zou graag meer speelminuten vergaren op het hoogste niveau en daarom zelf gevraagd hebben om een uitleenbeurt richting België.