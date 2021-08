Hansi Flick zet meteen de toon voor de Mannshaft: "We werken met de beste spelers"

Hansi Flick heeft zijn eerste woorden als bondscoach van Duitsland uitgesproken. Daarin toont hij meteen grote ambities.

Flick windt er alvast geen doekjes om. “We werken met de beste spelers van Duitsland, dan moeten zij ook laten zien dat zij de beste spelers van Duitsland zijn”, zegt Flick op het videokanaal van de Duitse voetbalbond. ‘Elke speler moet zijn uiterste best doen en all-in gaan.”

Duitsland ontgoochelde op het EK. Flick ziet dan ook dat er veel werk aan de winkel is, maar ook de resultaten moeten er meteen wel zijn. Door de thuisnederlaag tegen Noord-Macedonië staan de Duitsers pas derde in hun WK-kwalificatiegroep. Een negen op negen is dan ook het minimum voor Flick.

Er zijn geen beperkingen om de selectie te halen. “Voor mij draait het er alleen om of iemand goed genoeg is voor het nationale team en dat hij ook graag voor Duitsland wil uitkomen”, laat Flick nog weten.