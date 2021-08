RWDM haalt versterking voor de komende twee seizoenen bij STVV

Ibrahima Sory Sankhon speelt de komende 2 seizoenen voor RWD Molenbeek. Er zit ook nog een optie op voor meer.

De defensieve middenvelder met Guineese roots komt over van Sint Truiden VV waar hij de laatste drie seizoenen actief was.

Sankhon werd in zijn thuisland Guinee opgeleid bij Santoba Fc. In 2015 maakte hij de overstap naar de Guinese topclub Horaja AC, waar hij drie maal op rij landskampioen mee werd. In 2018 maakt hij de verhuis naar naar Sint Truiden VV, waar hij uitgroeide tot een vast waarde.

Hij sluit begin deze week aan bij de groep, zo laat RWDM op zijn website weten.