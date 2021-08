Opsteker voor KRC Genk: "Onuachu in de selectie tegen Shakhtar Donetsk"

Afgelopen vrijdag was Paul Onuachu de grote afwezige bij Racing Genk tegen KV Oostende. John van den Brom verklaarde na afloop dat de Nigeriaanse spits van Genk mentaal niet klaar was om een wedstrijd te spelen.

Het was dan ook maar de vraag of Paul Onuachu dinsdag beschikbaar zou zijn voor de belangrijke heenmatch in de derde voorronde van de Champions League, tegen Shakhtar Donetsk. Op de persconferentie van maandag liet John van den Brom weten dat Onuachu wel degelijk in de selectie zal zitten, al dan niet als basisspeler. "Paul heeft de voorbije dagen goed getraind, hij is beschikbaar en zit in de selectie", vertelde Van den Brom aan Sporza.

Na de magere één op zes in de competitie wacht met Shakhtar Donetsk een zware klepper. Trekt Racing Genk in een dubbele confrontatie met de Oekraïners aan het langste eind, dan wacht in de play-offs AS Monaco of Sparta Praag. Mocht het in een van de twee voorrondes mislopen voor Genk, speelt de bekerwinnaar de poulefase van de Europa League.