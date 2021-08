Héél bizar gerucht leidt eigen leven: 'Genk wil ex-speler van Anderlecht, Chelsea en Werder Bremen terug naar België halen'

KRC Genk wordt gelinkt aan een héél opvallende transfer. Marko Marin wil terugkeren naar de Europese velden en volgens zijn management zijn de Limburgers één van de gegadigden.

Voor alle duidelijkheid: ook wij vinden dit een bizar gerucht, maar dat wil niet zeggen dat we het jullie moeten onthouden. Marko Marin staat volgens Sporx in de belangstelling van KRC Genk.

Marin voetbalde in 2015 heel even op uitleenbasis bij RSC Anderlecht, maar een succes werd dat nooit. Inmiddels is de aanvallende middenvelder een vrije speler nadat zijn contract bij Al-Ahly ontbonden werd.

Wat met Mike Tresor?

De komst van Marin naar de Luminus Arena zou vreemd zijn aangezien Genk met Mike Tresor Ndayishimiye al een Belgisch toptalent heeft aangetrokken voor eenzelfde positie. Al weet je natuurlijk nooit…