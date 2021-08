Hollerbach komt met slecht nieuws over de blessure van Konaté

Bernd Hollerbach zal bij STVV nog een tijdje geen beroep kunnen doen op de diensten van Mory Konaté.

Met Rocco Reitz haalde STVV een extra middenvelder binnen. Goed nieuws voor de Kanaries. Maar over Mory Konaté is er minder goed nieuws te melden.

“We kregen slecht nieuws over de spierblessure van Mory Konaté. Hij is nog zeker twee maanden out”, zegt Hollerbach aan HBVL. “Logisch dat we op zoek gingen naar een vervanger, want Konaté is voor ons een echte nummer acht.”

Hollerbach gebruikte zijn connecties op de transfer rond te krijgen. “Reitz is een talent in Duitsland. Een hongerige speler, die klaar is om de volgende stap te zetten in zijn carrière. Voor ons is hij uiteraard een versterking.”