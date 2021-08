Rode Duivel met één been in de volgende voorronde van de Champions League

Benfica heeft van Spartak Moskou gewonnen met 0-2. Jan Vertonghen stond in de basis en hield de deur op slot achteraan.

Vorig jaar gingen de voorrondes van die Champions League de mist in voor Benfica. Het werd in de voorlaatste ronde uitgeschakeld door PAOK Saloniki. Deze keer stond Benfica er wél. Goals van Rafa Silva en Gilberto Junior, allebei in de tweede helft, zorgden voor het verschil.

Benfica begint volgende week dus met een serieuze voorgift aan de terugwedstrijd in Portugal. Ook de volgende ronde is er al geloot. Benfica kan als het doorstoot uitkomen tegen PSV of Midtyjlland. PSV won de heenmatch makkelijk met 3-0.