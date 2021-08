KNAP: Jonge speler Monaco blijft niet stil na racistische geluiden uit tribunes & zet UEFA aan tot actie

Na zijn doelpunt in de derde voorronde van de Champions League op het veld van Sparta Praag werd Aurélien Tchouaméni racistisch bejegend. De speler van AS Monaco is erg aangeslagen.

AS Monaco-middenvelder Aurélien Tchouaméni (21 jaar oud) plaatste een bericht op sociale media waarin hij de UEFA oproept haar protocol omtrent racistische geluiden in de tribunes te herzien. Momenteel moet er dan simpelweg een bericht uitgezonden worden in het stadion met een waarschuwing voor de toeschouwers dat het spel zal worden stopgezet als er niet onmiddellijk mee gestopt wordt.

"Deze daden mogen niet ongestraft blijven. Er zal een of twee dagen ophef zijn, dan gaan we weer door naar het volgende incident. Opkomen tegen racisme is makkelijk, actie ondernemen is iets anders. (...) Ik heb twee vragen: Waarom zijn wij niet betrokken bij de totstandkoming van dit protocol, wij die het slachtoffer zijn van racistische mishandeling? Waarom kunnen we een wedstrijd 5 minuten onderbreken om te controleren of een speler een centimeter buitenspel stond maar kunnen we hetzelfde niet doen voor racistische gezangen in het stadion? Gisteren stond de camera van de club aan het veld en hij ving het allemaal. Het was luid en duidelijk. We hoorden het. Nu is het onze beurt om gehoord te worden. Racisme hoort niet bij voetbal, of waar dan ook. Diversiteit is het kostbaarste dat we in deze wereld hebben en het maakt het leven mooi. Iedereen bedankt voor de steunbetuigingen die ik heb ontvangen. Ik ben Aurélien Tchouaméni en ik ben trots op mijn roots. Niemand neemt het van me af", getuigde de jonge Fransman emotioneel.