OFFICIEEL: Antwerp heeft de vervanger voor Mbokani beet

Antwerp FC is op transferkoers. Eerder vandaag werd de komst van Sam Vines al aangekondigd. Maar ook de felbegeerde aanvaller is er.

We lieten gisteren al weten dat er een akkoord was tussen Antwerp FC en Werder Bremen. Johannes Eggestein was gisteren zelfs al in Deurne-Noord voor de fysieke testen.

Ondertussen zijn de handtekeningen gezet en is de deal wereldkundig gemaakt. Eggestein moet op de Bosuil de vervanger van Dieumerci Mbokani worden.