KV Oostende heeft interesse in speler van Standard

KV Oostende heeft zijn zinnen gezet op Abdoul Tapsoba van Standard, maar de vraag is of die nog zin heeft in een transfer.

Standard heeft enkele spelers op overschot en een tijdje geleden leek Abdoul Tapsoba daar eentje van te zijn. De aanvaller scoorde tegen Zulte Waregem de matchwinner en dat lijkt hem in Standard te houden. Van een vertrek lijkt geen sprake meer, als we de entourage van Tapsoba mogen geloven. "We werden gecontacteerd door KV Oostende, maar we wilden niet per se een transfer doordrukken. We hoopten dat hij kon doorgroeien bij Standard. Mbaye Leye gaf vorige week aan dat hij zijn kans zou krijgen en Abdoul wil die grijpen", zegt de broer van Tapsoba aan La Dernière Heure.