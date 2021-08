OFFICIEEL Gilles Ruyssen heeft bij RWDM voor twee seizoenen bijgetekend

Gilles Ruyssen kwam drie seizoenen geleden over van Lommel SK en is uitgegroeid tot een vaste waarde binnen de club.

In drie seizoenen heeft hij 73 wedstrijden gespeeld voor RWDM. Daar komen nu nog twee seizoenen bij.

“Het belangrijkste voor een club is om zijn vaste waardes te verlengen”, zegt Thierry Dailly. “Gilles begint aan zijn vierde seizoen bij RWDM en hij is het soort speler dat ik bij de club wil. Stabiliteit, ambitie, professionalisme, goede mentaliteit en bovenal de liefde voor onze club. Hij kwam vier jaar geleden over van Lommel SK. Hij heeft wat tijd nodig gehad om zich aan te passen, maar sindsdien is er de positieve evolutie duidelijk zichtbaar. Hij is een voorbeeld voor alle spelers, en we zijn blij dat hij zijn avontuur bij RWDM nog twee seizoenen zal voortzetten.”

Ruyssen glundert met de nieuwe overeenkomst. “Ik ben ontzettend trots dat ik het vertrouwen van de club en de staf krijg met deze verlenging. Ik ben als voetballer erg gegroeid en dat wil ik graag voortzetten. Ik maak deel uit van de RWDM-familie, en ben blij dat ik hier nog twee seizoenen mag voetballen.”