Ogunjimi waarschuwt Anderlecht voor duel met Laçi: "Daar schuilt het gevaar"

Anderlecht speelt vanavond voor het eerst in Albanië voor een Europese wedstrijd. Een walk in the park?

Volgens Marvin Ogunjumi, die zeven wedstrijden in Albanië speelde in 2017, moet Anderlecht het normaal vlot winnen. “In principe moet Anderlecht het makkelijk halen. Voetballend zijn ze veel sterker, want Laçi is een kleine club die veel spelers leent”, zegt hij in Het Nieuwsblad.

Volgens Ogunjimi verdienen de voetballers in de kleinere clubs niet veel geld. Ze verdienen niet veel meer dan een gemiddelde Albanees.

Anderlecht let best op met dit soort tegenstanders. “Het gevaar schuilt in de Albanese passie. Zowel de spelers als het publiek zijn heel fier. Op de tribunes zit er minder volk dan in België, maar de fans maken meer lawaai. Op het veld wordt er gevoetbald op het randje van het toelaatbare. In dat spel mag Anderlecht zich niet laten meetrekken.”