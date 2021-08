Thomas Tuchel (Chelsea) rept met geen woord over Lukaku, maar: "We zoeken vervanger voor Olivier Giroud"

Keert Romelu Lukaku weldra terug naar Chelsea? Het zou zomaar kunnen. De Blues bereiden een nieuw bod voor om Inter, ondanks de protesten van de fans, overstag te doen gaan.

Na de oefenwedstrijd van woensdag tussen Chelsea en Tottenham (2-2) kreeg Chelsea-coach Thomas Tuchel heel wat vragen voorgeschoteld over Big Rom. De Duitse coach ging niet in op de situatie van onze landgenoot, maar lichtte toch een tip van de sluier.

"Laat ons niet praten over spelers die geen deel van mijn kern uitmaken, ik heb ook niet graag dat andere coaches dat over mijn spelers doen. Natuurlijk is Lukaku een fantastische speler, maar hij speelt voor Inter."

"Door het vertrek van Giroud hebben we nood aan een speler die met zijn rug naar doel kan spelen en sterk is aan de bal. Dat laat ons toe om directer te gaan voetballen. We hebben Werner, Abraham en Havertz, maar dat profiel missen we nog op dit moment", gaf de Duitse coach aan.