Conference League: Vitesse nog niet zeker van volgende ronde tegen Anderlecht

Anderlecht is na een 0-3 zege op Laçi bijna zeker van de laatste voorronde in de Conference League. De volgende tegenstander zal Vitesse of Dundalk zijn, maar zij speelden vandaag 2-2 gelijk.

Na een 0-3 overwinning van Anderlecht op het veld van het Albanese Laçi zijn ze in Brussel bijna zeker van de laatste voorronde van de Conference League. In die laatste wedstrijden zou paars-wit het moeten opnemen tegen de winnaar van Vitesse-Dundalk. Het Nederlandse Vitesse leek op voorhand de grote favoriet in die wedstrijd, maar na negentig minuten eindigde de partij op een 2-2 gelijkspel. In de terugwedstrijd van volgende week zal dus alles voor de rest nog moeten beslist worden.

Vitesse was wel opmerkelijk beter dan het Ierse Dundalk, maar daar werd het niet voor beloond in aantal gemaakte doelpunten. Enkele minuten voor tijd stond Vitesse zelfs nog achter tegen de Ieren. Onze landgenoot, Loïs Openda leek twee minuten voor tijd de held van de avond te worden. Met een halve omhaal knalde hij de 2-2 tegen de netten. De rode kaart die hij amper één minuut later kreeg voor natrappen geeft een bittere nasmaak aan dit knappe doelpunt. De huurling van Club Brugge zal er dus volgende week niet bijzijn.