Alexandre Oukidja: "Bij Moeskroen heb ik carrière kunnen lanceren"

Alexandre Oukidja van Metz heeft een verleden in de Jupiler Pro League bij Moeskroen. "Daar heb ik mijn carrière kunnen lanceren."

Alexandre Oukidja (32) begint dit weekend bij Metz aan zijn avontuur in de Ligue 1. Hij werd ooit opgeleid door Lille en speelde in 2012 nog in België.

"Bij Moeskroen heb ik mijn carrière kunnen lanceren als prof. Ik heb moeilijke jaren gehad, maar nu kan ik proeven van de Ligue 1."

Promotie

"Na een blessure ben ik helemaal opnieuw moeten beginnen en zo ben ik ook in België terechtgekomen en daarna heb ik nog omzwervingen gehad."

"De promotie van tweede klasse naar eerste klasse met Moeskroen herinner ik me nog goed. Dat was een heel warm moment."