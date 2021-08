Ivoriaans wonderkind op weg naar Club Brugge

Traoré was bijzonder grof wild op de transfermarkt, ook vanuit Frankrijk toonde minstens een viertal clubs concrete interesse in de jonge aanvaller. Traoré gaat naar alle waarschijnlijkheid een contract voor vijf seizoen tekenen bij Club Brugge.



Het gaat overigens om zijn eerste profcontract, Club Brugge lijkt er dus vanaf te komen met slechts een opleidingsvergoeding. De zestienjarige Ivoriaan verkoos Club naar verluidt omdat hij vaststelde dat jonge talenten er de laatste jaren steeds vaker kansen krijgen in de eerste ploeg.

Traore speelde tot op heden drie wedstrijden in de hoofdmacht van Parma.

Parma wonderkid Chaka Traore will sign his first professional contract with Club Bruges.

He was chased by Milan, Frankfurt, Angers, Lens, Brest & ASSE, but the promise of first team football and 5 year contract swung it Bruges' way.pic.twitter.com/q3u09DGBF4